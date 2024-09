Divjali s skuterji in mimoidočim metali pirotehniko pod noge

V soboto, 31. avgusta, ob 21.01, je OKC Koper prejel obvestilo o več osebah na skuterjih v Kopru, ki pri Bonifiki mečejo močnejša pirotehnična sredstva mimoidočim pod noge.

Prav tako je bil prejet klic, da so omenjeni poškodovali avtomat za napitke in da po parkirišču nori večje število voznikov skuterjev. Na kraj je bilo napotenih več policijskih patrulj, ki so dobile več mladostnikov s skuterji.

Ujet med tatvino

Policisti so ugotovili, da je 13-letnik iz Kopra poškodoval vrata na dveh avtomatih za napitke, pri enem avtomatu pa so policisti pri tatvini pijače prijeli 15-letnika iz Kopra, 15- letnika iz okolice Kopra in 16-letnika iz Izole.

Prav tako policisti 14-letniku iz Kopra zasegli moped brez registrske tablice, z izrezano številko okvirja. Policisti v zadevi obravnavajo kazniva dejanja poškodovanja tuje stvari, tatvine in ponarejanje listin.