Divja vožnja v Sloveniji: da bi se znebili policistov, so metali iz avtomobila različne stvari

Na območju Dolenjskih Toplic se je v četrtek zvečer zgodila ne ravno pogosta policijska akcija. Kot poročajo iz policijske uprave Novo mesto, so na številko 113 prejeli klic o nenavadnem dogajanju na enem izmed parkirišč, kjer naj bi več ljudi poskušalo ukrasti prav poseben predmet - drog javne razsvetljave.

»Policisti iz Dolenjskih Toplic so na poti na kraj srečali sumljivo vozilo brez luči, v njem štiri osebe, ki jim je iz prtljažnika molel nek kovinski del, za katerega so kasneje ugotovili, da gre za drog javne razsvetljave. Ko je 30-letni voznik opazil policiste in njihovo modro luč, je začel z veliko hitrostjo voziti v smeri Podturna, Starih Žag, Vrčic... Med potjo so iz odprtega prtljažnika pri Podturnu izgubili drog javne razsvetljave, nato pa začeli odmetavati različne predmete, očitno z namenom, da bi upočasnili oziroma zablokirali policijsko vozilo, ki je peljalo za njimi,« so v sporočilu za javnost zapisali iz policijske uprave Novo mesto.

Kot so dejali, so policisti drog javne razsvetljave, posodo za gorivo in cel sedež uspešno obvozili. Se pa prva patrulja ni uspela izogniti rezervni pnevmatiki, ki je bila odvržena. Ta je njihovo vozilo poškodovala, tako da intervencije niso mogli nadaljevati. Je pa na drugi lokaciji čakala dodatna patrulja in 30-letnik tudi nje ni upošteval. Vožnjo je nadaljeval po gozdni poti. »Kljub hitri in nevarni vožnji se niso mogli otresti policistov, ki so vztrajali za njimi še nekaj kilometrov po gozdnati cesti. Nazadnje je 30-letnik zaradi neprilagojene hitrosti na makadamski cesti poškodoval motor in je moral ustaviti. Policisti so bili tik za njimi in na kraju prijeli štiri osebe,« so zapisali iz omenjene policijske uprave in dodali, da so neregistriran avto, ki je bil brez tablic, zasegli.

Upajmo, da bo takšnih dogodkov na naših cestah v prihodnje čim manj.