Direktorja ne preiskujejo več

Preiskava zoper direktorja Zdravstvenega doma Izola Evgenija Komljanca in nekdanjega zaposlenega Mateja Intiharja, ki so ju koprski kriminalisti ovadili zaradi zlorabe položaja oziroma pomoči pri tem, je ustavljena.

»V kazenski zadevi je bil zaradi odstopa od pregona državnega tožilstva izdan sklep o ustavitvi preiskave,« nam je potrdila predsednica Okrožnega sodišča v Kopru Samanta Nusdorfer.

(Pre)visoka odpravnina

Komljanca in Intiharja so državnemu tožilstvu v Kopru ovadili decembra 2018. Kot so takrat sporočili, so s kriminalistično preiskavo ugotovili, da je direktor v letu 2011 del javnega denarja porabil za to, da bi sam prišel do denarja, ki mu ga je dolgoval njegov takratni podrejeni, ki mu denarja ni mogel vrniti. »Neupravičeno mu je priskrbel denar javnega zavoda, ki ga še danes vodi in upravlja. Odobril mu je izplačilo odpravnine, ki je bila približno 7000 evrov višja od zakonite, nakar mu je sodelavec nezakoniti del odpravnine nakazal na njegov osebni račun,« so pojasnili na PU Koper.

Osumljena sta vse očitke zavrnila. Sodišče je nato 24. oktobra 2019 izdalo sklep o uvedbi preiskave, odvetniška družba Fincinger, ki je zagovarjala Komljanca, je 22. novembra 2019 na sodišče naslovila pritožbo zoper sklep o uvedbi preiskave, pritožil pa se je tudi Intihar. Pritožbi je obravnaval zunajsodni senat okrožnega sodišča, nazadnje pa je od pregona odstopilo tožilstvo.