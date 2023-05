Dijaka zaradi groženj pridržala policija

Te dni je zakrožilo čustveno besedilo beograjske profesorice o deklici, ki je ob strašljivem pokolu 13-letnika tvegala življenje, da bi rešila svojega mlajšega brata. Treba je govoriti in pisati o tovrstnih pogumnih dejanjih in storilcem namenjati čim manj prostora, toda po tragičnih dogodkih v Beogradu se tudi v slovenskih šolah vrstijo incidenti, ki povzročajo sive lase ne le vodstvom šol in učiteljem, temveč predvsem učencem in njihovim staršem.

Dijak z orožjem: Ne hodite v šolo

Sumljivo dogajanje so prejšnje dni zaznali tako v šoli v Trbovljah, o čemer smo v Slovenskih novicah že poročali, kot v Mariboru in v šoli v širši okolici Ljubljane. V sredo pa je odjeknila informacija, da naj bi policisti pridržali dijaka četrtega letnika ene od srednjih šol na Gorenjskem. Policija je potrdila ukrepanje v zvezi s tem. Ali gre za klasično 48-urno pridržanje ali pa le vabilo na pogovor, policija ne razkriva.

Odgovorni od 14. leta Po slovenski zakonodaji se kazenska odgovornost mladih začne s 14. letom starosti. Takrat postanejo mlajši mladoletniki in za svoja dejanja že odgovarjajo. Mlajši mladoletniki so stari med 14 in 16 let, starejši mladoletniki med 16 in 18 let, mlajši polnoletni pa med 18 in 21 let. Ta delitev je pomembna predvsem zaradi vrste vzgojnih ukrepov in kazni. Do 14. leta so za mladostnike v celoti odgovorni starši. Ko mladostnik dopolni 14 let, pa postane kazensko odgovoren, tako po sumu storitve kaznivega dejanja lahko pride do določenih aktivnosti organov odkrivanja, pregona in sojenja. Organi ob tem upoštevajo, da je še vedno otrok v smislu Konvencije o otrokovih pravicah in mu zato priznavajo poseben položaj v vseh postopkih. Vsi, ki mladoletnika obravnavajo, upoštevajo, da je prvenstveni namen poleg raziskave dejanja, za katero veljajo enaka dokazna pravila kot za odrasle, predvsem skrb za njegov nadaljnji razvoj, in tako torej delujejo v smislu iskanja pomoči zanj. Prioritetni so vzgojni ukrepi in ne kaznovanje.

Po družbenih omrežjih je zakrožila fotografija dijaka z orožjem v rokah in grožnjo, naj dijaki ne hodijo v šolo. Kot nam je povedala ravnateljica srednje šole, varnost dijakov ni bila ogrožena, zadeve pa ne želi razpihovati, temveč pomiriti. »Že zaradi interesa preiskave ne morem govoriti, naj pa povem, da je fotografija nastala v času pusta in je očitno šlo za neprimerno objavo,« je povedala ravnateljica. »Pretekli dogodki v Beogradu so sprožili neke reakcije, ki jih je treba pomiriti,« je še poudarila.

Policija je povečala prisotnost v okolici nekaterih osnovnih in srednjih šol. Foto: Dejan Javornik

V šoli v okolici Ljubljane pa naj bi pri 14-letniku odkrili celo seznam tistih, ki naj bi se mu zamerili in zato bili njegova tarča. Kot nam je pojasnila ravnateljica, fant v šolo ni prinesel orožja in grozil. »V ponedeljek, 8. maja, smo v sodelovanju s policijo obravnavali primer nespametnega in nezrelega ravnanja oziroma komunikacije posameznikov na spletnih omrežjih, kar je povzročilo nekaj vznemirjenja in strahu. Zadevo smo nemudoma obravnavali,« nam je pojasnila. Kot je še dodala, bodo tudi v prihodnje izvajali številne aktivnosti za preprečevanje vseh oblik nasilja ter krepili veščine otrok na področju nenasilne komunikacije in skrbnega ravnanja s sočlovekom. »Zagotovo pa nedavni dogodki v geografski bližini vnašajo dodatni nemir in skrbi v slovenski prostor, zato je še toliko bolj pomembno, da z informacijami ravnamo skrbno in jih dodobra preverimo,« je še zapisala.

Lani dva incidenta Lani smo v Slovenskih novicah poročali o dveh večjih incidentih na osnovnih šolah. V osnovno šolo v Miklavžu na Dravskem polju je devetošolec prinesel pištolo airsoft. Varnost otrok ni bila ogrožena, je pa policija fantu pištolo zasegla in zanj spisala obdolžilni nalog. Tik pred lanskimi prvomajskimi prazniki smo poročali o 14-letniku iz Žužemberka, ki je v šoli s pištolo, ki se je sprožila nenamerno, ko se je v garderobi postavljal pred sošolci, ranil leto mlajšega učenca.

Podoben incident se je zgodil na eni od šol v Mariboru. Minuli konec tedna je namreč nastal preplah zaradi skice, ki jo je prejelo vodstvo šole, spominjala pa naj bi na dogajanje v Beogradu. Avtorji naj bi bili učenci šole, ki pa so v pogovorih z vodstvom dejali, da je šlo za neresno in nepremišljeno dejanje.

Povečano število prijav

»Policija je v zadnjem času prejela povečano število prijav, obvestil, naznanil, informacij, ki bi bile lahko povezane z medvrstniškim nasiljem,« nam je pojasnila predstavnica Generalne policijske uprave Maja Adlešič. »Policisti se z vso resnostjo na te informacije odzivamo, izvedemo vse prve nujne ukrepe za ugotovitev izvora, pa tudi resnosti groženj, pri čemer poudarjamo, da vsaka prejeta informacija, zlasti ko se ta nanaša na nepremišljena ravnanja otrok, ki so te dni pod vtisom tragičnih dogodkov, še nujno ne predstavlja resne grožnje v njihovem okolju,« je še zapisala Adlešičeva.

Incidente na slovenskih osnovnih šolah naj bi sprožil strelski napad 13-letnika na OŠ Vladimirja Ribnikarja v Beogradu. FOTO: Jože Suhadolnik

Na policiji so okrepili svoje delo predvsem v delu, ki se nanaša na sodelovanje z vodstvi vzgojno-izobraževalnih zavodov in strokovnimi delavci. »To sodelovanje vključuje skupne preglede in osvežitve varnostnih ocen ter svetovanje, kako ravnati v primeru morebitnih groženj in povečanih tveganj. V okviru rednega dela smo – glede na ocenjene varnostne razmere – povečali svojo prisotnost v okolici nekaterih osnovnih in srednjih šol, nismo pa zaradi tega angažirali dodatnih policistov.« Policija veliko pozornost posveča ozaveščanju otrok in mladostnikov, predvsem s ciljem odvračanja nasilne komunikacije in nasilnih dejanj, pa tudi, kako ravnati v primeru, ko je otrok žrtev nasilnih dejanj.

Najpomembneje pa je, da se je treba z otroki o vseh teh stvareh odkrito pogovarjati, jim zadeve ustrezno predstaviti, predvsem pa znati prepoznati njihove stiske ter se o njih pogovoriti.