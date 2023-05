Kaj se dogaja? Policija varuje OŠ v Trbovljah, starši otrok niso pustili k pouku

Zadnje dni Balkan pretresajo tragedije, ki jih prej na tem območju nismo bili vajeni. V Srbiji sta se zgodila morilska pohoda, v katerih je umrlo več ljudi (včeraj zvečer naj bi v Uroševem morilskem pohodu umrlo vsaj osem oseb, dva dni pred tem se je zgodil še strelski napad učenca na osnovni šoli v Beogradu).

Ravnateljica potrdila grožnjo

Ljudje so zaradi dogajanja v soseščini na trnih, nato pa se je razvedelo, da so na Osnovni šoli Trbovlje prejeli grozilno pismo.

Portal Zon poroča, da je ravnateljica Petra Čede včeraj policijo pa tudi starše obvestila o prejemu sporočila.

V sporočilu staršem je navedeno, da so prejeli neprimerno sporočilo, kot že nekajkrat doslej, in da je verjetno posledica tragičnega dogodka na osnovni šoli v Beogradu. Starše je poskušala pomiriti z besedami, da so o tem obveščene vse pristojne institucije, ki bodo dodatno poskrbele za varnost. Pouk sicer poteka normalno, a po poročanju prej omenjenega spletnega portala naj bi mnogi starši otroke danes obdržali doma.

Kaj je pisalo v grozilnem sporočilu

Vsebina grozilnega sporočila ni javno znana, nanašala pa naj bi se na nedavni pokol v Beogradu in možnost ponovitve podobnega dejanja v Sloveniji.

»Vsebine, zaradi preiskave, žal ne morem komentirati,« je za slovenskenovice.si odgovorila ravnateljica. Je pa razkrila, da je na službeni naslov včeraj ob 18. uri prejela sporočilo z varnostno grožnjo: »Zaradi dogodkov, ki se dogajajo v Srbiji, smo še bolj pozorni in občutljivi za kakršna koli sporočila, ki bi lahko vzbudila skrb. Ker se zavedamo resnosti situacije, smo takoj sprejeli vse potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti naših učencev, učiteljev in preostalega osebja.«

O sporočilu so nemudoma obvestili vse pristojne službe in v zvezi s tem se že izvajajo ustrezni ukrepi: »Obveščeni so bili policija, starši, občina in pristojno ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter ministrstvo za notranje zadeve.«

V sodelovanju z lokalnimi oblastmi in pristojnimi varnostnimi službami so okrepili varnostne ukrepe in sprejeli dodatne preventivne ukrepe: »Poudarjamo, da je varnost naših učencev in osebja naše najvišje prednostno področje in bomo storili vse, kar je v naši moči, da zagotovimo, da bo šola ostala varno okolje za vse.«

Kaj pravi policija

Tomaž Tomaževic s Policijske uprave Ljubljana je za slovenskenovice.si potrdil, da jih je včeraj okoli 18. ure ravnateljica ene izmed šol na območju Zasavja obvestila, da je prejela elektronsko sporočilo z grozilno vsebino: »Na obvestilo smo se nemudoma odzvali in v sodelovanju s šolo izvedli prve nujne ukrepe za zagotavljanje varnosti življenja in zdravja ljudi ter varnosti premoženja, ki jih bomo izvajali, dokler bo to treba.«

Policisti so zavarovali dokaze in nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, je še dodal.

