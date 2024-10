Ali je bil bosanski državljan Dejan Delić pred leti ob podpisu poslovne dokumentacije glede ustanovitve družbe Prevod, d. o. o., ter ob odprtju poslovnega računa za to isto podjetje na eni od avstrijskih bank tako zaveden, da mu tožilstvo enostavno ne more očitati kaznivega dejanja davčne zatajitve? Pojma nimaNa sodišču je pričala tudi 40-letna Nataša Perc: »Ustanovila sem več kot tisoč podjetij, zato sem v Ajpesu preverila, ali sem ustanovila tudi podjetje Prevod. Odgovor je ne. Nisem ga ustanovila.« Je pa potrdila, da je ustanovila podjetje Top avtomobilček. In da je bila v zvezi s tem podj...