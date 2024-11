Deklici priča trenutku, ko sta psa raztrgala mačje mladiče: »Zaslišala sem strašne krike in jok«

Bralec nam je posredoval zapis obupane babice, katere vnukinji sta bili priča grozljivemu incidentu, ko sta dva psa raztrgala mačje mladiče. Do strašnega dogodka je prišlo na območju Ajdovščine. Dva od treh mladičkov sta umrla, tretji se je skril med drva.

Mladički so bili do vključno 7. novembra, ko so umrli, zaprti v ograjenem prostoru zunaj, blizu hiše. Temperatura na območju Ajdovščine se te dni giblje med -3 do +4 °C, mačji mladički pa so zelo ranljivi in v prvih mesecih življenja potrebujejo toplo bivalno okolje.

Gospa je čustveno opisala strašen dogodek, ki bo najbrž za vedno zaznamoval njeni vnukinji.

»Prejšnji teden, v četrtek, 7. novembra, ob treh, sem po končanem pouku odpeljala vnukinji domov [ime kraja umaknjeno]. Takoj sta odšli na dvorišče, kjer sta v ograjenem prostoru imeli tri mlade mačje mladičke.«

»Mucke sta mrcvarila ...«

»Zaslišala sem strašne krike in jok,« je zapisala babica. »Njune mucke sta mrcvarila dva psa srednje velikosti, eden rjav, drugi črn in bel. Ob njunih krikih sta zbežala proti gozdu,« nadaljuje.

»Prizor, ki sta ga pustila, je bil strašen. Mali mucek je mrtev obležal, od prizorišča pokola pa so vodile sledi krvi mimo sosednje hiše na travnik. Druge mucke nismo našle, ampak glede na izgubljeno kri ni mogla več biti živa, tretja pa se je skrila med drvmi in je preživela.«

Na mucke so bili »zelo navezani«

»Ne morem opisati žalosti in bolečine, ki sta ju ob tem dogodku doživeli dekleti in vsa družina. Na mucke smo bili vsi zelo navezani, radi smo jih opazovali, kako so se igrale in prekopicevale po dvorišču,« je zapisala gospa.

Mačji mladiči ne smejo biti zaprti na mrazu, potrebujejo topel prostor. FOTO: Gumpanat Getty Images/istockphoto

»Morda bo kdo rekel, da mačja življenja niso dosti vredna, a če bi videl solze in neizmerno žalost otrok, ki sta izgubila svoja ljubljenčka, bi, upam, spremenil svoje mnenje,« je zaključila.

Kdo je odgovoren?

Zakon o zaščiti živali (ZZIV) jasno zapoveduje, da je: »Zaščita živali dolžnost vseh pravnih in fizičnih oseb, ki so v kakršnemkoli odnosu do živali, zlasti pa skrbnikov živali ...«

Mučenje živali je: vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, storjeno naklepno ali iz malomarnosti, ki živali povzroči hujšo poškodbo ali dalj časa trajajoče ali ponavljajoče trpljenje, ali škodi njenemu zdravju; nepotrebna ali neprimerna usmrtitev živali.

Ali je lastnica ustrezno poskrbela za zaščito mačjih mladičev pred trpljenjem? Ali so lastniki psov imeli svoje živali pod nadzorom? Za pojasnila smo se obrnili na društva za zaščito živali. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih dobimo.