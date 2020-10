Davorin in Mauro sta zgorela sta v avtu

Dve leti in štirje meseci zapora so v italijanski Gorici doleteli 27-letnega Slovenca iz Kostanjevice na Krasu, ki je na odseku državne ceste med Gabrjami in Dolom s cliom povzročil prometno nesrečo, v kateri sta umrla potnika iz ford escorta, 52-letni Davorin Zanier iz Doberdoba in 60-letni Mauro Fabbro iz Tržiča. Po poročanju Il Piccola je bil obsojen Kristjan Povodnik. Na nasprotni pasTragedija se je zgodila 5. januarja lani okrog 23. ure, ko je Kostanjevičan iz neznanih razlogov zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v avtomobil, v katerem sta se naproti pripeljala Zanier in Fabbro. Zanierovo vozilo je odbilo v skalo, ...