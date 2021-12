Darku hotel ukrasti letalo

Na kraje vozil, denarja ali drugih vrednejših predmetov smo se že kar nekako navadili, zato je bil lani marsikdo presenečen nad novico, da so bili na letališču pri Podčetrtku priča poskusu kraje letala. Policistka je ponoči slišala hrup in takoj ukrepala. Fotografija je simbolična. FOTO: PP Metlika Z nožem so prerezali steno šotora (hangar, op. a.), odprli vrata in izvlekli letalo. Zagnali so ga (motor) in poskušali vzleteti. Na srečo je bila vzletno-pristajalna steza mokra in je obtičalo v blatu tik ob jarku – letalo ni vidno poškodovano," so po dogodku, ki se je 3. avgusta lani...