Črni vikend na cestah: umrli so trije ljudje

Ni zaviral

3 osebe so izgubile življenje v prometnih nesrečah.

Trčil v motorista

Minuli konec tedna so umrli trije udeleženci v prometu. Najprej je iz Splošne bolnišnice Celje prišlo obvestilo, da je zaradi posledic prometne nesreče, ki se je zgodila minuli ponedeljek, umrla 80-letna peška. Ta je z dvorišča stanovanjske hiše na Trnoveljski cesti v Celju stopila ravno v trenutku, ko je pripeljal 29-letni voznik osebnega vozila, ki mu kljub umikanju v levo trčenja ni uspelo preprečiti. Hudo poškodovano so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, tam je žal umrla zaradi poškodb.Dve tragični nesreči sta se zgodili v sobotnem popoldnevu: v prekmurski prestolnici je umrl voznik osebnega avtomobila. Z ogledom kraja prometne nesreče in z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je 60-letniiz Murske Sobote peljal od Cankarjeve proti Panonski ulici v Murski Soboti. A še na Cankarjevi ulici je nenadoma in iz še neznanega vzroka zapeljal desno na pločnik ter brez zaviranja trčil v parkirano tovorno vozilo.Zdravnik je potrdil njegovo smrt. »V teh vročih dneh vse voznike še posebno opozarjamo, naj bodo strpni in previdni v prometu. Preden sedete v vozilo, ga dobro prezračite in se na pot vedno odpravite spočiti,« je opozorila, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota. Policija še navaja, da je materialne škode za osem tisoč evrov.Popoldne so slabe novice prišle še iz Krškega, kjer sta bila v hudi prometni nesreči udeležena motorist in voznik kombija. »Po prvih ugotovitvah naj bi 64-letni voznik kombija zapeljal na levo smerno vozišče in trčil v 60-letnega motorista, ki je pravilno pripeljal nasproti,« je dogodek opisalaz novomeške policijske uprave. Motorist je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Okoliščine še preiskujejo, ogleda kraja prometne nesreče pa sta se udeležili tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka.