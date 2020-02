Za volan sedel s 4,6 promila

Voznik je trčil v semafor in jo ucvrl, a so ga izsledili. FOTO: Pixabay

Trčil in pobegnil

Policisti na območju PU Novo mesto so imeli veliko dela z opitimi vozniki.

V teh dneh so imeli policisti na območju PU Novo mesto veliko dela z opitimi vozniki, iz prometa pa so izločili celo voznika, ki je ogrožal varnost drugih udeležencev z več kot 4,6 promila alkohola. Ustavili so ga krški policist, in sicer med kontrolo prometa med Brestanico in Guntami.Vozniku forda focusa, staremu 45 let, ki je z vožnjo ogrožal druge udeležence, so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus in v litru izdihanega zraka je imel torej kar 2,24 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka (več kot 4,6 promila). Odpeljali so ga na treznjenje.Tudi voznik, ki je v noči na soboto na Ljubljanski cesti v Novem mestu povzročil nesrečo, je bil pod vplivom alkohola. Policisti so bili obveščeni, da je nekdo z renault cliom trčil v drog semaforja in pobegnil. Kmalu so izsledili 42-letnika, ki se je zaletel zaradi prevelike hitrosti, nesrečo pa je najbrž povzročilo tudi dejstvo, da je imel v litru izdihanega zraka 0,81 miligrama alkohola.V soboto pa so bili sevniški policisti nekaj pred 22. uro obveščeni o prometni nesreči na Gornjem Brezovem. Povzročil jo je 30-letni voznik, ki je zaradi neupoštevanja pravila srečanja oplazil avtomobil 37-letnega voznika. V nesreči se ni nihče poškodoval, povzročitelj pa je imel v litru izdihanega zraka 0,91 miligrama alkohola.Sevniški policisti so tudi na Blanci ustavili 49-letnega voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Voznik, ki nima vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,66 miligrama alkohola. V Krškem pa so ustavili še 32-letnega voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,80 miligrama alkohola.