Za sedmerico bi dobil tisočaka

Možje v modrem nadzirajo mejo. FOTO: Pu Novo Mesto

Pravi, da je bil prisiljen v kriminalna dejanja zaradi hude denarne stiske in hčerine bolezni.

Muhammad Jahangrin si je življenje uredil v Italiji, v domovini pa ima ženo in hčer s prirojeno srčno napako.

NOVO MESTO – V drugi polovici junija letos, bilo je 20. v mesecu, ura pa jutranja, je črnomaljski policist v gozdu na relaciji Ogulin–Perudina opazil dim. S psom je pregledal okolico, sledi pa so ju pripeljale v bližino regionalne ceste Vinica–Črnomelj. Potem je zaslišal avto, ki je ustavil, zvoke hitre hoje po gozdu in govorico v njemu neznanem jeziku.Vrata avtomobila so se zaprla in avto je speljal, a je peljal le nekaj metrov.Policist je avto ustavil, v njem pa je bilo polno oseb temne poti. Seveda, šlo je za migrante iz Pakistana. Za volanom je sedel 30-letni Pakistanec, ki ima sicer že urejene papirje za bivanje v Italiji, zadaj pa je bila sedmerica sonarodnjakov.Eden od njih je povedal, da je Pakistan zapustil, ker v domovini ni bilo dovolj dela. V Bihaću je bil pet mesecev, 14. junija pa se je v skupini sedmih peš odpravil proti Sloveniji. Da so vedeli, kam morajo iti, so si pomagali z navigacijo prek mobilnika, slovensko-hrvaško mejo pa so prečkali po vodi, prek reke Kolpe.Bili so povezani s šoferjem, ki jih je čakal v Beli krajini, poslali so mu lokacijo, kje so, njegovo telefonsko številko pa so dobili v Bihaću. Dogovorjeni so bili, da jih pelje v Italijo, so pa morali že v Bosni nekemu agentu plačati od 80 do 150 evrov na osebo, ko bi prišli na cilj, v Italijo, pa bi moral vsak odšteti še 250 evrov. Voznik bi za prevoz dobil tisočaka, a kaj, ko je padel v roke možem v modrem, ki so ga najprej pridržali, potem pa se je znašel v priporu in nato na novomeškem okrožnem sodišču.Gre zaiz Pakistana, ki si je življenje že uredil v Italiji, v svoji domovini pa ima ženo in majhno hčerko, ki ima prirojeno srčno napako. »Moram plačati za njeno zdravljenje, vsak mesec moramo samo za zdravila odšteti 600 evrov, ker nimamo denarja, pa smo jo bili prisiljeni vzeti iz bolnišnice. Tudi zato sem se odločil za prevoz migrantov,« je priznal na sodišču in pokazal sliko dojenčice, priključene na aparate. Je pa tudi njegova žena zaradi hčerkine bolezni in pomanjkanja denarja v veliki stiski, prisiljena je beračiti, na mesec ji uspe zbrati kakšnih 200 evrov, prav zato, da bi omogočila hčerki zdravljenje, pa sebi odteguje od ust.»Bila je noseča, in ker tri dni ni jedla, je izgubila otroka,« je še povedal. Sodišče mu je izreklo kazen osem mesecev zapora, plačati mora 3500 evrov denarne kazni, po prestani zaporni kazni pa pet let ne bo smel v Slovenijo.