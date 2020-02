V torek popoldne je 29-letni Mariborčan v eni od prodajaln odtujil prodajni artikel, ga spravil v žep in se napotil mimo blagajne, ne da bi plačal. Pri tem ga je zalotil varnostnik prodajalne, mu ukazal naj počaka, vendar ga osumljenec ni upošteval. Varnostnik je zato uporabil silo in ga zadržal do prihoda policije, čeprav se mu je tat aktivno upiral.



Policisti bodo osumljenca kazensko ovadili, izdali pa so mu tudi plačilni nalog, ker je kršil zakon o zasebnem varovanju.