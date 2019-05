Trije migranti o ugrabitvi molčijo

Moravec je pokazal, kako so ga migranti strpali v njegov avto in se odpeljali v Italijo, kjer so tri od štirih tudi prijeli. FOTO: Marko Feist

Na sodišču so se znašli migranti, ki so v sredo v Beli krajini ugrabili Miroslava Moravca. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Kazenski zakonik za rop predvideva od enega do 10 let zapora, za ugrabitev od 6 mesecev do 5 let.

NOVO MESTO – »Osumljeni so se zagovarjali z molkom,« je na naša poizvedovanja, kaj so v svoj zagovor pred preiskovalnim sodnikom na novomeškem sodišču povedali trije migranti, ki so v sredo popoldne res kruto ugrabili 79-letnega Belokranjca, ki je tistega dne delal v vinogradu, sporočila, višja pravosodna svetovalka, strokovna sodelavka na Okrožnem sodišču v Novem mestu.Tri osumljence, ki so bili istega dne nekaj po osmi zvečer prijeti v Italiji, eden pa je pobegnil, so v petek pripeljali k dežurnemu preiskovalnemu sodniku. Gre za dva državljana Republike Alžirije in enega državljana Kraljevine Maroko, zoper vse je bil odrejen pripor iz pripornih razlogov begosumnosti in ponovitvene nevarnosti.»Zoper vse tri je bila podana zahteva za preiskavo zaradi kaznivega dejanja ropa po prvem odstavku 206. člena kazenskega zakonika (KZ-1) v zvezi z drugim odstavkom 20. člena KZ-1, kaznivega dejanja ugrabitve po prvem odstavku 134. člena KZ-1 v zvezi z drugim odstavkom 20. člena KZ-1 in kaznivega dejanja odvzema motornega vozila po prvem odstavku 210. člena KZ-1 v zvezi z drugim odstavkom 20. člena KZ-1. Zaradi varovanja interesov kazenskega postopka vam več podatkov ne moremo posredovati,« je še dodala Zorkova.Kazenski zakonik za rop predvideva od enega do 10 let zapora, za ugrabitev od pol leta do petih let zapora, za kaznivo dejanje odvzema motornega vozila pa je zagrožena zaporna kazen do dveh let. Vsi trije so torej ostali v priporu, kot smo neuradno izvedeli, so enega odpeljali v Ljubljano na Povšetovo, dva pa sta v zaporih v Novem mestu, kjer naj bi se kmalu začelo tudi sojenje. A že pri tem postopku so imeli kar nekaj težav z ugotavljanjem identitete osumljenih in tudi njihovo starostjo.