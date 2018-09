Tožilstvo vztraja, Cakić je stroj za ubijanje

Ljubljana – Alijana Ravnik, Milena Jazbec Lamut in Alenka Gregorc Puš so morda že včeraj sklenile, kaj storiti s skoraj 22-letnim Stefanom Cakićem, ki je bil spomladi na okrožnem sodišču zaradi uboja 44-letnega igralca Gašperja Tiča nepravnomočno obsojen na osem let zapora in pol. Toda včeraj se mu z Doba, kjer je na predčasnem prestajanju kazni, ni ljubilo na enourno srečanje z omenjenimi damami, ko so v opravah višjih sodnic odločale o njegovi nadaljnji usodi. Iz zapora so namreč na sodnijo sporočili, da jim je povedal, da si ne želi spremstva pravosodnih policistov do ...