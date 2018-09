Prijeli vlomilca, roparja, požigalca

Vlomilca in požigalca so prijeli še istega večera.

LJUBLJANA – Policisti ljubljanske policijske uprave so bili te dni zelo uspešni pri odkrivanju takšnih in drugačnih nepridipravov. Tako so prijeli najstnika, ki je oropal tri taksiste, 35-letnika, osumljenega, da je vlomil v gostinski lokal na Vojkovi cesti v Ljubljani, ter požigalca, ki naj bi zanetil štiri požare v Kočevju.Ropar, doma je v Ljubljani, je na taksiste prežal v domačem kraju. Naročil je prevoz, nato pa od voznika z grožnjami zahteval denar. Dvakrat je grožnje podkrepil z nožem, enkrat z orožjem, ranil na srečo ni nikogar, si je pa najstnik tako prilastil skupno 170 evrov. Policisti so 19-letnika, s katerim v preteklosti še niso imeli opraviti, s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika in ta ga je po zaslišanju poslal v pripor.Petintridesetletnika, ki je vlomil v lokal, so prijeli včeraj okrog dveh zjutraj, saj ga je opazil občan in poklical policiste. Posredoval jim je opis vlomilca in ni trajalo dolgo, da so izsledili in prijeli 35-letnega Ljubljančana, ki je na stranskih vratih lokala razbil steklo, vstopil in ukradel 50 evrov menjalnega denarja ter nekaj alkoholnih pijač. Informacije o kaznivem dejanju so včeraj še zbirali, čaka ga kazenska ovadba.Požigalec se je v rokah policistov znašel v nedeljo zvečer. Okrog 20. ure so bili namreč obveščeni, da gorita dva zabojnika za smeti v Kočevju, slabe pol ure pozneje so zagoreli še skladiščni vozički ene od kočevskih trgovin in okrog 21. ure skladiščni prostori novozgrajene trgovine v bližini. A početje 34-letnika ni ostalo neopaženo in policisti so tudi njega še iste noči prijeli. Čaka ga ovadba.