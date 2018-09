Požar v Žabljeku: zagorelo v mansardi

ŽABLJEK – Prejšnji ponedeljek okoli 16.25 je izbruhnil požar v mansardi stanovanjske hiše v Žabljeku.



Zaznala sta ga stanovalca in ugotovila, da v mansardi gori kavč. Zagorelo je zaradi pregretega električnega podaljška za kavčem.



Požar so pogasili gasilci, poškodovan pa je mansardni del hiše.



Materialna škoda po nestrokovni oceni znaša okoli sedem tisočakov, poroča PU Maribor.



Kot so še zapisali, se je ob gašenju začetnega požara lažje poškodoval 60-letni moški, ki je kasneje zaradi lažjih opeklin po rokah sam poiskal zdravniško pomoč.



Ker je tuja krivda izključena, bodo policisti poslali poročilo pristojnemu tožilstvu.