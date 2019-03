Poglejte, v kakšnih razmerah so živeli nesrečni malčki s Paga

Oče je otroke vrgel skozi okno. FOTO: Facebook

PAG – Hrvaški Index je objavil šokantne fotografije stanovanja, v katerem so živeli otroci, ki jih je v četrtek očepometal čez balkon šest metrov globoko. Tamkajšnji center za socialno delo trdi, da je bilo pred časom ob njihovem obisku družine vse v najlepšem redu. Fotografije si lahko ogledate s klikom na spodnjo povezavo:Hrvaška novinarka je ob prihodu v stanovanje naletela na polne kahlice urina in iztrebkov ter postelje, polne oblek. Po besedah sosedov imajo vsi štirje otroci težave z govorom, a se pristojnemu centru za socialno delo to ni zdelo nenavadno.Rođaka je sicer policija včeraj privedla pred sodnika.