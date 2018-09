Po trku je Ino odbilo 63 metrov

LJUBLJANA – Očitek je bil resen in zrel za zasoljeno zaporno kazen, 22-letni Jan Kočić z bogato preteklostjo prometnih prekrškov je bil celo več kot leto in pol v priporu, zdaj je že kak mesec v hišnem. Zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu mu je pretilo do 12 let zapora. Skozi zeleno 105 na uro Tožilci so ga najprej preganjali, da je za volanom audija A7 20. marca lani divjal po Celovški cesti od Šentvida proti središču mesta. Njegovo vedenje je bilo predrzno in brezobzirno. V križišču z Bravničarjevo in Korenčanovo ulico mu je na semaforju gorela rdeča luč, a ni ustavil. V tistem pa je Celovško pri zeleni luči na semaforju pravilno ...