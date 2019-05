Pijan vozil po sredini ceste in se zaletel v 21-letnico

ŽUPELEVEC – Brežiški policisti so bili nekaj pred 15. uro obveščeni o prometni nesreči v Župelevcu.



Opravili so ogled in ugotovili, da jo je povzročil 57-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje po sredini vozišča trčil v avtomobil 21-letne voznice, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri.



Lažje poškodovano voznico so reševalci odpeljali v brežiško bolnišnico.



Policisti so ugotovili tudi, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,31 miligrama alkohola.



Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.