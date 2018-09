Pes šavsnil in poškodoval otroka

CELJE – Policisti iščejo lastnika neznanega psa, ki je minulo soboto v Gortini v občini Muta ugriznil in poškodoval otroka, po dogodku pa so posredovali tudi policisti Policijske postaje vodnikov službenih psov Celje. Ker lastnika ves teden niso našli, zdaj na celjski policijski upravi za pomoč prosijo javnost. Brez mikročipa »Psa so po ugrizu otroka ujeli. V nadaljnjem postopku je bilo ugotovljeno, da nima vstavljenega mikročipa, in zato identifikacija ni bila mogoča. Je mešanec manjše rasti črne barve z modro platneno ovratnico. Star je približno pet let. Ker lastništva psa ni bilo mogoče ugotoviti, smo ga namestili v zavetišče za živali Zonzani v Dramljah,« je sporočila Milena Trbulin s celjske policijske uprave in dodala, da lastnika psa pozivajo, naj pokliče policijsko postajo vodnikov službenih psov Celje 03 425 69 20. Za informacije prosijo tudi vse, ki psa in lastnika poznajo.