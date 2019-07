Novogoriški policisti prijeli 40-letnika, grozi mu pet let zapora

SOLKAN – Policisti PP za izravnalne ukrepe Nova Gorica so v soboto, 20. julija, nekaj minut po polnoči v okolici Solkana opazili audija A4 srbskih registrskih številk, pred katerim je bilo več ljudi. Ko so opazili policiste, so stekli po strmem travnatem pobočju proti Italiji. Zaradi suma prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države je bila 40-letnemu državljanu Srbije odvzeta prostost, nato pa je bil pridržan v policijskih prostorih, kjer so bila izvedena posamezna preiskovalna dejanja.



Policisti PU Nova Gorica so kmalu odkrili tri državljane Bangladeša (stare 21, 31 in 32 let) in ugotovili, da nimajo ustreznih dokumentov za vstop in prebivanje v Sloveniji in da so ilegalno prestopili državno mejo s Hrvaško. Takoj ob prijetju so vsi trije zaprosili za mednarodno zaščito (azil). Osumljenec pred preiskovalnega sodnika Četrti pobegli ilegalni prebežnik ni bil najden. Policija je o primeru obvestila tudi pristojne pravosodne organe. Kasneje so bili ilegalni prebežniki nameščeni v Azilni dom Ljubljana.



Kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica so 40-letnika v nedeljo s kazensko ovadbo privedli in izročili v postopek preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Novi Gorici, ta pa je po zaslišanju zanj odredil pripor v solkanskih zaporih. Za omenjeno kaznivo dejanje sta predvideni kazen do petih let in denarna kazen.