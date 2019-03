Napihal poltretji promil

Posredovali so prostovoljni gasilci iz Grosuplja in člani Gasilske brigade Ljubljana. FOTOGRAFIJI: Pgd Grosuplje

58

let je bil star voznik, ki je povzročil nesrečo pri Višnji Gori.

Voznik in sopotnica sta se v nesreči lažje ranila.

Ker ni vozil po sredini prometnega pasu, je voznik trčil v zid, nato pa je avto odbilo na drugo stran ceste, kjer je obstal na ograji.

LJUBLJANA – Tudi minuli konec tedna žal ni šlo brez nezgod na cestah, k sreči pa so se vse končale brez tragičnih posledic. Ena hujših se je pripetila v nedeljo okrog 10. dopoldne na višnjegorskem klancu. Ker 58-letnik, ki je sedel za volanom beemveja, ni vozil po sredini prometnega pasu, je zapeljal desno in s prednjo desno stranjo avtomobila trčil v kamniti zid.Avto je nato odbilo levo prek obeh prometnih pasov, kjer je povsem razbit obstal na varnostni ograji. Voznik in njegova šest let mlajša sopotnica sta imela lažje telesne poškodbe, reševalci so ju odpeljali v ljubljanski klinični center.Nekoliko južneje, na območju Krškega, pa je prometno nesrečo v noči na ponedeljek povzročil pijani 52-letnik. Ta je med vožnjo nenadoma zapeljal na nasprotno stran ceste in trčil v avto, ki ga je pravilno pripeljala 28-letna ženska. Ali je kdo od udeležencev poškodovan, z novomeške policijske uprave niso sporočili, je pa tamkajšnja tiskovna predstavnicav sporočilu za javnost zapisala, da je bil povzročitelj močno pijan, kar je bilo videti že na prvi pogled: »Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so moškemu odredili preizkus in izkazalo se je, da je imel v litru izdihanega zraka kar 1,20 miligrama alkohola. Policisti so še ugotovili, da 52-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran avtomobil.«Zoper 52-letnika bodo zaradi mnogih kršitev na pristojno sodišče naslovili obdolžilni predlog. Nevarne voznike, ki so se na cesto odpravili pijani ali pod vplivom prepovedanih drog, so obravnavali tudi gorenjski policisti. Dva voznika in voznica so bili pozitivni na hitre teste za prepovedane droge, vsi trije so uživali konopljo, eden še kokain. Na območju Jesenic pa so ustavili pijanega voznika brez veljavnega vozniškega dovoljenja.V izdihanem zraku je imel moški 0,67 miligrama alkohola, vozil pa je izjemno nevarno. Ni veliko manjkalo, in bi povzročil nesrečo, da bi se trčenju izognila, je voznica morala celo zapeljati s ceste. Ostal je brez avtomobila, policisti pa proti njemu vodijo predkazenski postopek.