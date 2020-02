Na pustovanju tekla kri: zadela ga je naravnost v vrat

V soboto zvečer se je v naselju Drežniške Ravne v občini Kobarid na pustovanju telesno poškodoval 42-letni moški. Ugotovljeno je bilo, da je omenjeni moški prišel iz objekta oz. prireditvenega prostora in po nekaj metrih hoje opotekel in izgubil ravnotežje ter padel na bok v bližnji grm, ki raste nad bližnjim potokom.



Pri tem je moški zadel zašiljeno, okleščeno vejo, dolgo približno 30 centimetrov, ki je štrlela iz glavnega debla grma in se poškodoval po vratu. Takoj zatem sta mu na pomoč priskočila dva občana, ki sta bila v neposredni bližini, saj je izgubljal zavest, nato pa so na pomoč poklicali reševalce. Kot prvi posredovalci so na kraju posredovali gasilci PGD Drežnica in mu nudili pomoč vse do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Tolmin na kraju.



Po nudeni oskrbi so ga tolminski reševalci z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Glede varnostnega dogodka so policisti obvestili tudi pravosodne organe. Glede na vsa ugotovljena dejstva so policisti tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili novogoriško Državno tožilstvo.