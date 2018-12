Na Dravskem polju: Dva psa pretepal in puščal brez vode

LOKA – Že dlje so prebivalci Loke, vasice nedaleč od Miklavža na Dravskem polju, tarnali, da je iz notranjosti ene izmed hiš slišati lajež. »Ne tedne, to se je dogajalo mesece,« nam je včeraj popoldne razlagala domačinka, ki je tudi sama ogorčena nad ravnanjem lastnikov psov. Naposled so si starejšo hišo ogledali policisti policijske postaje Rače, ki so ugotovili, da obstaja sum zanemarjanja in mučenja živali. »Ne samo da jim niso dajali hrane, tudi več dni so bili brez vode in so se valjali v svojih iztrebkih,« nam je dejal eden od poznavalcev razmer. ...