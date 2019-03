LJUBLJANA – Pogrešanega mladega zdravnika M. C. (32), ki so ga svojci pogrešali od včeraj, so našli mrtvega v Avstriji, so sporočili s PU Ljubljana.



Prijatelji in znanci so cel dan po družbenih omrežjih pozivali, če je pogrešanega kdo videl, da naj to javijo policiji. Za pogrešanim M. C., specializantom pediatrije, je od danes zjutraj potekala tudi iskalna akcija v okolici Ljubljane, zvečer pa je prišla žalostna vest, da je mrtev.