Množično trčenje na dolenjki, udeležen tovornjak

DRNOVO – Ob 7.02 se je na avtocesti Drnovo–Čatež zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena štiri osebna in tovorno vozilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovancev, nudili pomoč policiji, počistili cestišče z vpojnimi sredstvi in pomagali vlečni službi. Reševalci NMP Brežice in NMP Krško so pet poškodovanih oseb oskrbeli in odpeljali v UC Brežice. O nesreči so bile obveščene pristojne službe.