Vzgojiteljica naj bi grozila, da bo ubila otroka

Nasilje naj bi se dogajalo v italijanskem vrtcu Delfino Blu na Hrvatinih 83. FOTO: Moni Černe

Med dokazi tudi pisma podpore

Starši dveh otrok so vložili premoženjsko-pravni zahtevek zaradi prestanih fizičnih in psihičnih bolečin otrok.

KOPER – Na koprskem okrožnem sodišču se je končal dokazni postopek zoper 58-letno, nekdanjo vzgojiteljico v italijanskem vrtcu Delfino Blu na Hrvatinih 83. Obtožnica jo po včerajšnji modifikaciji višje državne tožilkenamesto 18 bremeni 17 kaznivih dejanj surovega ravnanja z otroki.Kovačičeva, ki je bila vzgojiteljica 35 let, naj bi od začetka leta 2013 do sredine leta 2015 otroke, stare od dve do štiri leta, ko so naredili kaj narobe, lasala, stresala, jih udarjala po glavi, licih (klofutala), ustih, ritkah, nogah, nanje kričala, jih vlekla za ušesa, za roko, jih zmerjala, pošiljala klečat in po navedbah nekaterih staršev celo grozila, da bo otroka ubila.Včerajšnja obravnava se je nadaljevala z branjem listinskih dokazov, med njimi so bila pisma staršev, v katerih so izrazili podporo Kovačičevi, čeprav še pred spornim obdobjem, pa tudi navedbe o surovem ravnanju. Po mnenju klinične psihologinjese je obtoženka zaradi prekinitve delovnega razmerja in pritiskov v službi znašla v stanju dekompenzirane nevroze.Starši dveh otrok so vložili premoženjskopravni zahtevek zaradi prestanih fizičnih in psihičnih bolečin otrok, zahtevek za enega dečka znaša sedem tisoč evrov, za drugega, domnevno trpinčenega fantka, pa tri tisočake.»Ne vem, kaj bo prinesla razsodba, lahko le upam, da bo na dan prišla resnica, kajti to, kar se v sodni dvorani govori, ni resnica. Tudi v primeru oprostilne sodbe moje življenje nikoli več ne bo takšno, kot je bilo. Tega, kar doživljam, ne more poravnati noben denar, nobena razsodba ali opravičilo. V vrtcu sem delala 35 let, a nihče se do mene ni vedel tako, kot so se sodelavke zadnja štiri leta,« nam je že pred časom dejala Kovačičeva, ki zdaj dela kot administratorka in trdi, da gre za konstrukt nekdanjih sodelavk, ker je opozarjala na določene nepravilnosti.Zaključne besede bodo čez dober teden, sledila bo sodba.