CERKNO – Ob 8.40 je na cesti Cerkno–Dolenji Novaki osebni avtomobil zapeljal s cestišča in obstal na strehi v bližnjem potoku. Potniki so se iz vozila rešili sami, poroča uprava za zaščito in reševanje.​Poškodovanega otroka so s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP z Brnika prepeljali v UKC Ljubljana.Posredovali so gasilci PGD Idrija, nudili pomoč ekipi NMP Idrija pri oskrbi poškodovane osebe, odklopili akumulator na vozilu in vozilo postavili na kolesa. V potok so postavili lovilna črevesa in tako preprečili onesnaženje potoka zaradi iztekanja motornih tekočin iz vozila.