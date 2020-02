Grozljiv padec smučarja na Kaninu, odpeljal ga je helikopter

V ponedeljek so bili policisti nekaj minut po 13. uri s strani Regijskega centra za obveščanje obveščeni, da se je na smučišču Kanin zaradi padca poškodoval smučar. Na kraju so policisti PP Bovec ugotovili, da je 48-letni smučar, državljan Srbije, okoli 12.30 ure smučal po smučarski progi Skripi. Med smuko je srbski smučar zaradi prevelike hitrosti pri levem zavoju izgubil oblast na smučkami in posledično padel ter se huje poškodoval (odprt zlom leve goleni).



V zvezi s hudo poškodbo so policisti obvestili tudi pristojne pravosodne organe (preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici). Glede na vsa zbrana obvestila in druga ugotovljena dejstva nesreče je tuja krivda izključena. Po nudeni pomoči na kraju so kasneje poškodovanega smučarja prevzeli člani dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika in ga z vojaškim helikopterjem odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico na Jesenice. Bovški policisti bodo o smučarski nesreči na podlagi vseh ugotovljenih dejstev s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Poškodovala se je tudi 52-letna smučarka Še pred omenjeno smučarsko nesrečo na Kaninu so policisti PP Bovec obravnavali smučarsko nesrečo, v kateri je bila poškodovana 52-letna smučarka iz Avstrije. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da se je omenjena nesreča zgodila v ponedeljek okoli 12.00 ure na progi Prevala, ko je avstrijska smučarka s smučkama zapeljala preko snežne grbine in pri tem padla na tla in se lažje poškodovala (zvin levega gležnja). Avstrijska smučarka je skupaj s partnerjem prišla na smučišče Kanin iz italijanske strani (Sella Nevea). Na kraju padca so ji reševalci na Kaninu nudili prvo pomoč, nato pa so poškodovanko na koncu proge Prevala prevzeli italijanski policisti in jo z motornimi sanmi prepeljali v dolino, nato pa poiskala zdravniško pomoč v bolnišnici v Avstriji.