Gate na glavo in po motorke

Brata Blaž in Robert Trščinar; slednjega so pripeljali iz zapora in je bil na sodišču ves nasmejan. FOTOGRAFIJI: Nada ČerniČ Cvetanovski

Policisti so mi povedali, da se steklo s kraja dogodka in tisto, najdeno v vozilu vlomilcev, ujemata.

KRŠKO – V februarski noči 2014 je bilo v Trnju pri Brežicah v spektakularni akciji v dveh minutah iz trgovine TMS ukradenih 16 motork znamke Husqvarna. Obtožba je trdila, da sta bila zamaskirana vlomilca, ki sta imela namesto roparskih mask na glavi spodnjice z izrezom za oči, brata, zdaj 23-letniin 31-letniZadnji, ki ima na vesti celo paleto vlomov – še najbolj so mu pri srcu motorke in ostala gozdarska oprema, zato se ga je prijel vzdevek gozdar, je trenutno na prestajanju zaporne kazni. Iz zapora na Povšetovi jo je konec leta 2013 popihal na svobodo in v času, ko se je v Brežicah zgodil rop, trdi, da je bil na Hrvaškem. Prav tako njegov brat Blaž, ki naj bi imel dan pred tem na Hrvaškem prometno nesrečo. Sodišče je oba oprostilo zaradi pomanjkanja dokazov. Tožilecse bo pritožil.In kaj pravi, lastnik trgovine TMS, ki so mu zlikovci naredili ogromno škodo? »Ne morem verjeti, še zdaj nisem prišel k sebi ob taki odločitvi sodišča,« je šokiran. Njegova trgovina je bila v zadnjih letih že petkrat tarča vlomilcev. Pri prvem vlomu so storilci najprej prerezali kable varnostnih kamer, da so lahko v miru opravili delo. Pri drugem vlomu, ko so se posla lotili iz zadnje strani trgovine, so se ušteli, saj se je sprožil alarm. Sledili so še trije vlomi in ta zadnji pred petimi leti je bil naravnost filmski.Zamaskirana storilca sta se sredi noči s cliom pripeljala pred trgovino, jadrno sta izstopila, eden je s krampom razbil izložbo in vstopil v trgovino ter od tam podajal motorke drugemu. Nekatere motorne žage so kar po zraku frčale iz izložbe do drugega vlomilca, ki jih je metal v avto. V dveh minutah sta opravila delo ter oddrvela.Posnetek varnostnih kamer je pokazal, da je bil vlomilski avto renault clio sivo modre barve, kakršnega sicer vozi Blaž Trščinar, je pa last njegove mame. Zavorna luč na zadnjem delu je bila prelepljena, da bi prikrila znak, ki je bil na tem predelu. Pod zavorno lučjo je bila nalepka z napisom MONSTER. »Takih avtov je v Sloveniji malo,« pravi višji državni tožilec Zevnik.Pri pregledu telefonov je bilo ugotovljeno, da je Blaž na dan ropa s spleta potegnil dva cenika za motorne žage Husqvarna, kakršne so bile ukradene v Brežicah. »Očitno je hotel preveriti, za kakšno ceno jih bo lahko prodal,« je ugotavljal tožilec. Blažu so bili zaseženi trije mobilni telefoni. Izpis je pokazal, da je bil obtoženi dan pred vlomom na območju bazne postaje na Tovarni pohištva Brežice, na območju, kjer sta bili ukradeni dve različni registrski tablici in nameščeni na vozilo, ki je vozilo vlomilca.Robert je iz zapora na Povšetovi pobegnil decembra 2013, aretirali pa so ga 25. marca 2014 v Brestanici. Trdi, da se je s Hrvaške, kamor naj bi se po pobegu zatekel, vrnil šele 14. marca, zatorej ni mogel sodelovati pri vlomu. A tožilstvo je prepričano, da se je vrnil dosti prej. Med preiskavo hiše, kjer je bival, so policisti našli ponarejene račune za sedem motornih žag, kakršne so bile ukradene v Brežicah. Najden je bil tudi nakit ter sporne spodnjice z izrezom za oči. So se pa te spodnjice med kazenskim postopkom nekje »izgubile«.»Roparska maska je izginila iz rok policije in dvomim, da je to naključje,« je bil glasen Blažev zagovornik. »Policija ni tako malomarna, da bi izgubila kronski dokaz, 'izgubila' ga je zato, ker na njem ni bilo nobenih sledi obtožencev,« je prepričan.Kot ugotavljajo vpleteni, se je med postopkom nasploh izgubilo nekaj dokaznega materiala. Lastnik trgovine Ivan Sečen trdi, da je bilo nekaj stekla z razbite izložbe najdenega v vozilu, ki sta ga vozila vlomilca. »Policisti so mi povedali, da se steklo s kraja dogodka in tisto, najdeno v vozilu vlomilcev, ujemata,« zatrjuje oškodovani trgovec. Dodaja, da je bila v spornem avtomobilu najdena tudi etiketa ene od ukradenih žag.Po mnenju zagovornikov policisti v postopku večkrat niso govorili resnice, po njihovem mnenju bi moralo sodišče nekatere dokaze izločiti, saj naj bi bili pridobljeni nezakonito, a jih predsednica senata sodnicani uslišala. Prav tako ni uslišala tožilca, ki je predlagal, da je edina prava kazen, da Blaža Trščinarja za eno leto pospravijo v zapor, njegovega razvpitega vlomilskega brata pa za eno leto in štiri mesece.Sodišče je ugotovilo, da ni dokazov, da sta brata Trščinar vlomila v trgovino TMS, in ju oprostilo.