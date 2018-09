FOTO: Tovornjak in bager končala v obcestnem jarku

MURSKA SOBOTA – Danes ob 8.50 se je na izredni tranzitni regionalni cesti med Mursko Soboto in Gederovci, v naselju Černelavci, pripetila nekoliko nenavadna prometna nesreča, ki je povzročila le materialno škodo in zastoj na cesti iz Murske Sobote proti sosednji Avstriji. Promet je namreč dalj časa potekal izmenično enosmerno.



Ugotovljeno je bilo, da je tovornjak, ki je prevažal manjši bager, zdrsnil s cestišča in se prevrnil v obcestni jarek, kjer je obtičal na boku. Neuradno naj bi bila vzrok nesreče vožnja tovornjaka po bankini, ki je očitno popustila pod skupno težo.



Na kraju so posredovali tudi gasilci PGD Murska Sobota, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa. Do onesnaženja ni prišlo.