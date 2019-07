FOTO: Tako je češki voznik vznemirjal po slovenskih cestah

Prižgano oranžno opozorilo, vračajo se nevihte

LJUBLJANA – Danes in jutri bo pretežno jasno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36 stopinj. Zaradi visokih temperatur in velike toplotne obremenitve predvsem na Primorskem in po nižinah osrednje Slovenije do petka sredi dneva je Agencija RS za okolje (Arso) za te dele države prižgala oranžno opozorilo. Sončno vreme se bo nadaljevalo tudi v četrtek, ko lahko