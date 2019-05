FOTO: Grozljivi prizori s celjskega območja, 11 mrtvih 

Pretresljivi prizori letošnjih prometnih nesreč. FOTO: PU Celje

Največkrat so bili črni torki. FOTO: PU Celje

Policijska uprava Celje je na novinarski konferenci predstavila pretresljivo statistiko letošnjega leta. V prometnih nesrečah na tem območju je namreč letos umrlo 11 ljudi, zato tamkajšnji policisti pozivajo k zavedanju odgovornosti pri vseh udeležencih prometa.»Na območju Policijske uprave Celje letos beležimo izjemno poslabšanje prometne varnosti. V desetih prometnih nesrečah je umrlo enajst ljudi, lani v istem obdobju dve osebi. V celotnem lanskem letu je zaradi posledic prometnih nesreč umrlo dvanajst ljudi,« so zapisali v izjavi za javnost. Največ smrtnih prometnih nesreč se je zgodilo ob torkih in četrtkih.Po dve prometni nesreči sta se zgodili na območju policijskih postaj Laško, Žalec in Šentjur in po ena na območju policijskih postaj Celje, Dravograd, Slovenske Konjice, Radlje ob Dravi in Velenje.V prometnih nesrečah je umrlo šest voznikov osebnih avtomobilov, dva pešca, kolesar, voznik motornega kolesa in voznik tovornega vozila. V petih primerih smrtnih prometnih nesreč je bila vzrok vožnja po nasprotnosmernem vozišču, v ostalih pa nepravilnosti pešcev, neprilagojena hitrost in neupoštevanje pravil o prednosti.