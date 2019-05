Drama v Škofji Loki, voznik napadel policista

ŠKOFJA LOKA – Na območju Škofje Loke so policisti obravnavali opitega voznika (0,70 mg/l), ki je med postopkom postal nasilen. Napadel je policista, nakar se je v incident vmešal še napadalčev brat. Ta se je najprej prepiral, nato pa se je s fizično silo spravil nad redarja medobčinskega inšpektorata, ki se je na kraju incidenta ustavil, da bi pomagal napadenemu policistu.



Vsi udeleženci so po podatkih policije utrpeli lažje poškodbe. Dogodek policija obravnava kot kaznivo dejanje in vodi predkazenski postopek proti obema nasilnežema zaradi suma kaznivega dejanja.



Postopek še poteka, prvi osumljenec pa je bil tudi pridržan do streznitve.