Čez Slovenijo vse več Afganistancev

»Kriminalisti sektorja kriminalistične policije so razkrinkali kriminalno združbo šestih moških, ki se je dlje ukvarjala s tihotapljenjem nezakonitih prebežnikov z območja Bosne in Hercegovine (BiH) prek Hrvaške in Slovenije v Italijo. Kriminalistična preiskava je potekala v sodelovanju z italijanskimi in hrvaškimi varnostnimi organi. Med njimi so bili štirje slovenski državljani, eden s Kosova ter državljan BiH, ki so delovali na območju Slovenije,« je na včerajšnji novinarski konferenci povedal pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi (PU) Koper, Deja...