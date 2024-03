Brutalna negovalka tudi izsiljevala?!

Brutalna negovalka Svetlana Kutin iz Izole po mnenju policistov ni samo kradla in bila nasilna, ampak je tudi izsiljevala. Tožilstvu so 65-letnico tako ovadili še za deseto kaznivo dejanje. Ovadbe sicer pridno nabira že leta, a se do zdaj ni zgodilo nič. Kar deset, kot rečeno, jih je zbrala v pičlem letu: osem kaznivih dejanj velikih tatvin, nasilništvo in izsiljevanje. V kateri fazi so navedeni postopki, smo vprašali tožilstvo. »Sporočamo vam, da je bil v zvezi s kaznivimi dejanji, ki jih omenjate, zahtevan kazenski postopek na sodišču. V zvezi s kaznivim dejanjem izsiljevanja še nismo sprej...