Brez zaviranja zapeljal v hišo: umrla voznik in sopotnik

V četrtek zjutraj se je na regionalni cesti Radenci–Križevci pri Ljutomeru pripetila huda prometna nesreča, ki je terjala prvo letošnjo smrtno žrtev na pomurskih prometnicah.

Kot je sporočil Dejan Bagari, vodja operativno-komunikacijskega centra PU Murska Sobota, so policisti v naselju Vučja vas obravnavali prometno nesrečo, v kateri je kljub oživljanju umrl 67-letni voznik osebnega avtomobila. Iz do zdaj neznanega razloga je brez zaviranja in zanašanja zapeljal naravnost ter trčil v hišo. Okoliščine nesreče in vzrok smrti še ugotavljajo. Dežurni zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo, ki naj bi pokazala, ali je voznika obšla slabost, zaradi česar bi zapeljal naravnost v hišo ob cesti.

V prometni nesreči, ki se je zgodila včeraj zjutraj nekaj po sedmi uri na primorski avtocesti med Ravbarkomando in Uncem, je umrl 64-letni sopotnik v osebnem avtomobilu. Po poročanju koprske policijske uprave je 34-letni voznik renaulta twingo z veliko hitrostjo trčil v zadnji del tovornega vozila, od koder ga je odbilo v še eno osebno vozilo in nato v odbojno ograjo avtoceste, kjer je obstal. Voznika so zaradi hudih poškodb odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center, njegov 64-letni sopotnik (slovenski državljan) pa je bil tako hudo ranjen, da je na kraju nesreče umrl. Preostali udeleženci niso bili poškodovani.