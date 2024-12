Brat znanega Slovenca tragično umrl po policijskem posredovanju na Čopovi v Ljubljani

V središču Ljubljane, na Čopovi ulici, je 8. decembra prišlo do tragičnega dogodka med policijskim posredovanjem, ki se je končal s smrtjo 37-letnega moškega. Njegova družina še vedno ne ve, kaj točno se je zgodilo.

Kot nam je razkril brat pokojnega Adel Djutovič, nekdanji televizijski voditelj in zmagovalec resničnostnega šova Sanjska ženska z Nino Osenar, je pokojni med policijskim postopkom doživel kritično pomanjkanje kisika, kar je po njegovih navedbah povzročilo možgansko smrt.

»Reševalci so ga prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer so ga zaradi hudega stanja dali v umetno komo. Njegovo zdravstveno stanje se je nato še poslabšalo in v sredo, 11. decembra, je zaradi odpovedi možganov umrl,« pravi Djutovič.

Družina za zdaj brez odgovorov

Adel je v izjavi za javnost poudaril, da je družina pokojnega pretresena – ne le zaradi izgube, temveč tudi zaradi pomanjkanja informacij.

»Policija do danes ni stopila v stik z družinskimi člani, kar vzbuja dodatna vprašanja o okoliščinah dogodka in transparentnosti preiskave,« je dejal. Družina pričakuje jasne odgovore in preiskavo okoliščin, ki so privedle do smrti.

Policija: Moški se je nasilno vedel

Za pojasnila o tragičnem dogodku smo se obrnili tudi na ljubljansko policijsko upravo. Tam so nam potrdili, da so bili v nedeljo, 8. 12. 2024, okoli 11. ure obveščeni o dogodku na območju centra Ljubljane, kjer se je neznani moški nasilno vedel.

»Po do zdaj zbranih obvestilih je osumljenec kršil javni red in mir, s tem da je razmetaval stole na terasi enega izmed gostinskih lokalov ter jih tudi poškodoval, nato pa odšel. V nadaljevanju je na ulici brez razloga udaril občana, državljana Nizozemske, in ga lažje telesno poškodoval,« so še zapisali v odgovoru.

Na kraj incidenta je bilo po navedbah tiskovne predstavnice Aleksandre Golec napotenih več patrulj, policisti pa so osumljenca, ki se je nasilno vedel in ni prenehal takšnega vedenja ter je izkazoval nepojasnjeno zdravstveno stanje, prijeli.

»Ker se je aktivno uprl, so bila zoper njega uporabljena prisilna sredstva. V času postopka je osumljenec izgubil zavest, zaradi česar so mu policisti dali prvo pomoč, v nadaljevanju pa so ga predali v oskrbo zdravstvenemu osebju. Pri tem sta bila lažje poškodovana dva policista, ki sta bila prav tako zdravniško oskrbljena in napotena v domačo nego,« je še dodala.

Komisija bo preverila okoliščine uporabe prisilnih sredstev

Za dodatno razjasnitev vseh okoliščin je direktor Policijske uprave Ljubljana takoj po dogodku imenoval komisijo za preveritev okoliščin uporabe prisilnih sredstev, še zagotavlja Golčeva.

»V nadaljevanju smo bili obveščeni, da je oseba 11. 12. 2024 v jutranjih urah v bolnišnični oskrbi umrla. Prvi podatki kažejo, da je oseba doživela zastoj srca, zaradi česar so ga že na kraju postopka oživljali, natančen vzrok smrti pa še ni znan in je predmet nadaljnje preiskave.

Neposredna povezava uporabe prisilnih sredstev s smrtjo osebe v tej fazi postopka ni bila ugotovljena. O dosedanjih ugotovitvah je bilo obveščeno pristojno specializirano državno tožilstvo,« še odgovarja ljubljanska policijska uprava.