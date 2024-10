Brat ustrelil brata na domačem pragu. Kako bosta po tem, kar se je zgodilo, še živela skupaj? (FOTO)

Na vzpetini nad Ortnekom, naseljem ob državni cesti Ljubljana–Kočevje, se razprostira vasica Maršiči z znamenito cerkvico sv. Urha, ki je v notranjosti poslikana s slikami Tomaža iz Senja. Na koncu pobočja nad dolino stojita zapuščena starejša in nekoliko novejša hiša brez ometa, poleg njiju še skedenj in drvarnica. »Vse to je na isti parceli, na kateri po mamini smrti živiva z bratom Janezom, ki me je hotel umoriti. Da sem še med živimi, se lahko zahvalim le stvarniku in sosedu Anžetu,« nam je včeraj pojasnil 57-letni Polde Zajc, še vedno pod vtisom torkovega popoldneva, ko so odjeknili stre...