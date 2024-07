Branko zaradi umora pomočnikov sodnega izvršitelja za zapahi 30 let

Tudi celjski višji sodniki so odločili, da mora Branko Krklec iz Šmarja pri Jelšah zaradi dvojnega umora pomočnikov sodnega izvršitelja februarja 2022 v vasi Škofija v šmarski občini za 30 let v zapor. Kot je poročal časnik Večer, pa so višji sodniki iz izreka kazni izpustili očitek o umoru iz maščevanja in drugih nizkotnih nagibov.

Izrečena 30-letna zaporna kazen še ni pravnomočna, saj jo lahko obramba na vrhovnem sodišču izpodbija s pritožbo kot rednim pravnim sredstvom, kar naj bi Krklečev zagovornik tudi izkoristil in se zoper izrečeno zaporno kazen pritožil.

Za novo sojenje

»Že obtožnica ni bila pravilno sestavljena, zato tudi ni bil pravilno voden kazenski postopek. Prav tako sodišče prve stopnje ni sledilo zagovoru obtoženega in ni upoštevalo njegove domnevne nedolžnosti, neutemeljeno je zavrnilo več predlogov obrambe,« je le nekaj poudarkov iz pritožbe, ki jo je na prvostopenjsko sodbo nekdanjemu slikopleskarju, ki je ustrelil Aleksandra Klementa in Natašo Zadravec Klement ter bil zato spoznan za krivega dvojnega umora in obsojen za vsako dejanje na 26, skupaj pa na 30 let zapora, podal njegov zagovornik Marko Meznarič. Senatu na višjem sodišču je predlagal razveljavitev prvostopenjske sodbe in ponovno sojenje, na katerem bi izvajali nove dokaze in pridobili tudi novo mnenje izvedenca psihiatrične stroke.

Krklec je krivdo zanikal, saj je ocenil, da je bilo ravnanje pomočnikov osebni napad nanj. Spomnimo, da je Krklec na svojem domu s pištolo ustrelil v glavo najprej Klementa, takoj zatem pa še njegovo teto Zadravec Klementovo. Oba sta prišla na njegov dom kot pomočnika sodnega izvršitelja, da bi izvršila sklep šmarskega okrajnega sodišča. To je s sklepom zahtevalo, da se Krklecu odvzame avto citroën, ki je bil sicer v lasti njegove žene Jožice, uporabljal pa ga je sam in je bil zarubljen že maja 2021.