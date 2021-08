V Piranu lopov družino zaklenil v stanovanje

Družina v Piranu je ponoči doživljala pravo moro. Njeni člani so ugotovili, da je v njihovem stanovanju nepovabljen gost, ko je ta bežal, pa jih je še zaklenil. Lopov je iz sobe ukradel denarnico, s hodnika pa še baterijski vrtalnik in kotno brusilko.



Iz denarnice je tat pobral denar, denarnico pa kasneje odvrgel, so sporočili iz koprske policijske postaje.

