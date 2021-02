Biden ukazal napad, v katerem je bilo ubitih 17 ljudi

Ameriški predsednik Joe Biden je v četrtek izdal ukaz za zračne napade na tarče na vhodu Sirije kot odgovor na tri raketne napade na ameriške sile v Iraku v zadnjih dveh tednih. Američani so uničili objekt, povezan z dvema šiitskima milicama v Siriji, ki uživata podporo Irana. V napadu je bilo ubitih 17 ljudi.



Gre za prvi vojaški ukrep Bidna, odkar je 20. januarja prevzel položaj predsednika ZDA. Cilj napadov sicer ni bil neposredno povezan z raketnimi napadi na ameriške sile v Iraku. Ameriška televizija CNN je poročala, da so bili napadi namenjeni uničenju zmogljivosti za bodoče raketne napade na ameriške sile v regiji. Po poročanju CNN naj bi bili napadeni objekti namenjeni tihotapljenju orožja za šiitske milice.



Tiskovni predstavnik Pentagona John Kirby je dejal, da so bili napadi izvedeni po naročilu predsednika Bidna v dogovoru z zavezniki, ne le kot odgovor na zadnje napade na ameriške in koalicijske sile, ampak tudi zato, da se soočijo s prihodnjimi grožnjami tem silam.



»Napadi so uničili več objektov na mejni točki, ki jih uporablja več oboroženih skupin s podporo Irana. Operacija pošilja nedvoumno sporočilo, predsednik Biden bo ukrepal za zaščito ameriškega in koalicijskega osebja. Obenem smo ukrepali na premišljen način s ciljem splošne umiritve razmer na vzhodu Sirije in Iraka,« je dejal Kirby. Minister je ponosen Obrambni minister Lloys Austin je izrazil zadovoljstvo po napadu. »Ponosen sem na moške in ženske v naših vrstih, ki so izvedli ta napad,« je sporočil.



Kirby v izjavi ni navajal smrtnih žrtev napada, Sirski observatorij za človekove pravice pa poroča, da je bilo v napadu ubitih 17 ljudi, vsi pripadniki proiranske milice Hašed al Šabi.



V napadu na območju Erbila na severu Iraka, v katerem je bilo izstreljenih več kot deset raket, je bilo ranjenih več ljudi, ubit pa je bil pogodbeni delavec, ki je delal za ameriško vojsko. ZDA so prepričane, da za napadom stoji proiranska organizacija.



Napad na proiransko milico v Siriji je Washington sicer izvedel kmalu za tem, ko so ZDA ponudile Teheranu novo priložnost za rešitev mednarodnega sporazuma o iranskem jedrskem programu.

