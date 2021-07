Balirka v celoti uničena, škode za 15 tisočakov (FOTO)

Včeraj ob 18.27 je na njivi v Domanjševcih v občini Šalovci zagorela balirka za baliranje slame. Požar so pogasili gasilci PGD Domanjševci in PGD Šalovci, kmetijski stroj pa je bil v celoti uničen. Do požara je prišlo zaradi pregretja balirke.



Nastalo je za okoli 15.000 evrov materialne škode.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: