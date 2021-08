Avtomobil v jarek, ena oseba v bolnišnico (FOTO)

Poškodovano osebo so odpeljali v ptujsko bolnišnico. FOTO: PGD Cirkulane

Poškodovano osebo so odpeljali v ptujsko bolnišnico. FOTO: PGD Cirkulane

V ponedeljek ob 17.45 se je na cesti Cirkulane–Pristava pripetila hujša prometna nesreča. Osebno vozilo je zapeljalo s cestišča v obcestni jarek.Gasilci PGD Ptuj in PGD Cirkulane so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in počistili iztekle motorne tekočine. Eno poškodovano osebo so reševalci NMP Ptuj prepeljali v tamkajšnjo bolnišnico.