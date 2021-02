Avto v jarek, voznica v bolnišnico

Močno sneženje, ki je v noči na nedeljo pobelilo Slovenske gorice in Pomurje, je presenetilo tudi nekatere voznike. Včeraj ob 5.55 je na zasneženi in spolzki cesti na Industrijski cesti v Benediktu voznica izgubila nadzor nad avtomobilom in zapeljala v jarek, tam je vozilo obstalo na strehi.



Še pred prihodom gasilcev in reševalcev je sama zapustila vozilo, reševalci so jo pozneje prepeljali v mariborski klinični center. Gasilci Gasilske brigade Maribor, PGD Benedikt in PGD Gornja Radgona so zavarovali kraj nesreče ter pomagali reševalcem in policistom.



Dobre pol ure pozneje se je prometna nesreča zgodila tudi v naselju Tepanje. Vozniku je na zasneženi cesti avto ušel izpod nadzora, zapeljal je v jarek in se prevrnil na bok. Ranjen ni bil nihče, avto so nazaj na cesto potegnili gasilci PGD Slovenske Konjice.

