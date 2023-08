Angležinja v Ljubljani žurirala, migranta kradla

Devetnajstletni Mohamed Ofir in 27-letni Mohamed Ihdrane sta Maročana. Ilegalno sta prišla v Slovenijo, in čeprav sta prosilca za mednarodno zaščito, nista imela namena prav dolgo ostati pri nas. Njun sanjski cilj je Švedska, do Skandinavije se bosta kot migranta poskušala prej ali slej prebiti. Po prihodu v Ljubljano so ju namestili v azilni dom, a ta od tega tedna ni več naslov njunega začasnega prebivališča. To je postal pripor na Povšetovi.

Prijeli so ga pri Prešernu

V ponedeljek okrog štirih zjutraj so policisti prejeli klic o nasilju nad nekim fantom z elementi poskusa ropa na Prešernovem trgu. Ko je patrulja prispela na kraj prijave, pa so občani začeli kazati na mladeniča, bil je to Ofir. Izkazalo se je, da ga je do tja zaradi nekega drugega kaznivega dejanja lovil moški iz Captain's Cabina v bližnji Ključavničarski ulici. V tem lokalu naj bi namreč Ofir in Ihdrane v sostorilstvu zagrešila veliko tatvino.

Emily Glass je Angležinja, turistka se je v Slovenijo prišla zabavat, v noči na ponedeljek pa je pri nas postala žrtev tatvine. Maročana sta se v lokalu približala njeni družbi, Ihdrane je z Emily navezal stik in jo zamotil, Ofir pa je sedel k torbici, ki jo je odložila na klop. Ko je Angležinja stopila na klop in zaplesala, je torbico pograbil in jo izročil Ihdraneju. Ta jo je skril pod majico, nato pa sta urno zapustila lokal.

Ko je Emily opazila, da nima več torbice, v kateri je imela vozniško dovoljenje, dve bančni kartici, iphone in ličilo za ustnice (vse skupaj naj bi bilo vredno tisoč evrov), je kajpak zagnala vik in krik. O tatvini je obvestila vodjo lokala in takoj so si ogledali posnetke videonadzora. Te so razkrile tatiča.

Iz azilnega doma sta se preselila v pripor na Povšetovi. FOTO: Leon Vidic

Na kraj prijave drugega dogodka, torej na Prešernov trg, je odhitela tudi vodja lokala in policistom pokazala zaslonske posnetke dogodka. Ko pa je med opravljanjem varnostnega pregleda Ofirju iz hlačnega žepa padla ena od Emilyjinih bančnih kartic, so na njegovih rokah zažvenketale lisice. Policisti so si pozneje tudi podrobneje ogledali posnetke kamer iz lokala, eden od na njih pa je kot Ofirjevega sostorilca prepoznal Ihdraneja. Pohiteli so v azilni dom in še njemu odvzeli prostost.

Kot nam je povedala dežurna odvetnica Sergeja Bogunič, ki po uradni dolžnosti zastopa Ofirja, je preiskovalna sodnica kazenskega oddelka ljubljanskega okrožnega sodišča za Maročana odredila pripor. To je bilo pričakovano, saj pri nas storilce velike tatvine kaznujemo z zaporom do petih let. Slovenija je torej za Maročana le postojanka do obljubljene Švedske, na našo državo pa ju ne veže prav nič, tukaj nimata ne družine ne zaposlitve niti premoženja. Če bi jima dovolili vrniti se v azilni dom, bi jo zagotovo takoj popihala iz Slovenije in se tako izognila kazenskemu postopku. Zato sta se znašla v priporu, čeprav jima kakšna pretirana kazen ne preti, ukradena stvar namreč ni imela prav posebej velike vrednosti. Neuradno pa smo tudi izvedeli, da je Angležinja svojo torbo in vse predmete dobila nazaj.