Zaradi praznika pri sosedih na naših cestah že vse stoji

Današnji dela prost dan v sosednjih državah bodo močno občutili tisti, ki se bodo danes odpravili na pot. Saj je zaradi praznika v nekaterih državah nekoliko promet povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški.

Na spletni strani prometno informacijskega portala poročajo, da zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji v smeri večjih mest in na mestnih vpadnicah.

Najhuje je predvsem proti Ljubljani, kjer je bilo stanje malo pred osmo uro zjutraj takšno:

- Na gorenjski avtocesti od Podtabora proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamuda: pol ure.

- Na štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani.

- Na primorski avtocesti med Uncem in Vrhniko.

Na gorenjski avtocesti med Kranjem zahod in Kranjem vzhod proti Ljubljani pa je tudi oviran promet. Nastaja zastoj. Potovalni čas se podaljša za približno 25 minut, kolona vozil pa je dolga šest kilometrov.

In kakšen praznik obeležujejo naši sosedje? Gre za zapovedan praznik Jezusove navzočnosti v zakramentu sv. Rešnjega telesa in krvi (telovo) - evharistije, ki je središče krščanske vere in zakramentalnega življenja vernih. Na praznik so ponekod v navadi različne oblike procesij, s čimer verniki tudi navzven pokažejo svojo vero. Praznik nima stalnega datuma, saj je določen glede na praznik velike noči in ga obhajamo v četrtek drugi teden po prazniku binkoštih. Telovo je dela prost dan v Avstriji in na Hrvaškem ter delih Nemčije.