Na Urbanem forumu v Kopru o pomenu rekreacije za razvoj mest

Koper je gostil deseti Urbani forum, dogodek mestnih občin, namenjen izpostavljanju pomena in vloge mest in mestnih občin pri razvoju države ter spodbujanju priložnosti mest za zeleno rast, novih znanj in inovativnih pristopov.

Letošnja tema je bila razvoj športa in rekreacije za razvoj mest.

Dogodek bo letos gostil Pokrajinski muzej Koper, na njem pa bodo ministrstvo za naravne vire in prostor, Združenje mestnih občin Slovenije in GFS Inštitut predstavili dobre prakse revitalizacije degradiranih urbanih površin z urejanjem športno-rekreacijske infrastrukture in njihov pomen za boljšo kakovost življenja.

Deležniki urbanega razvoja, od mest in države do civilne družbe in podjetij, so predstavili poglede na pozitivne medsebojne povezave razvoja športa in rekreacije v širšem smislu ter razvoja mest z vidika novih ekonomskih priložnosti, uporabe novih tehnologij, zmanjševanja družbene neenakosti, doseganja ciljev trajnostnih urbanih strategij mestnih občin in doseganja podnebne odpornosti.

Dogodka so se med drugim udeležili minister za naravne vire in prostor Jože Novak, koprski župan Aleš Bržan ter predsednik združenja mestnih občin in velenjski župan Peter Dermol.

Zbrani bodo lahko spremljali tudi več okroglih miz; med drugim bodo govorili o pogledih deležnikov na razvoj športne in rekreacijske infrastrukture mest ter o realizaciji projektov športne in rekreacijske infrastrukture v mestih.

Urbani forum sicer že deseto leto združuje potencialne partnerje, vse od določevalcev, upravljavcev in oblikovalcev politik, gospodarstva, znanosti ter institucij in organizacij na področju urbanega razvoja.

Mestne občine so po navedbah organizatorjev namreč ključni akterji trajnostnega urbanega razvoja v Sloveniji, prek Združenja mestnih občin Slovenije pa so vključene v pripravo Urbanih forumov, tako da vsakokratna tema naslavlja aktualne izzive in razvojne perspektive mestnih občin.