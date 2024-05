Arome v vejpih prepovedane

Zakonodajalci so tobačni industriji že večkrat stopili na rep in, kot kaže, bodo odločno korakali proti zastavljenemu cilju še naprej. Spomnimo, Slovenija si želi do leta 2040 postati družba brez tobaka, natančneje to pomeni, da delež prebivalcev, starih 15 let in več, ki bo uporabljal tobačne, povezane in druge nikotinske izdelke, ki niso registrirani kot nikotinska nadomestna terapija, ne bo presegal petih odstotkov.

Kljub številnim napredkom in novim ukrepom pa je skrb vzbujajoče predvsem dejstvo, da po tobačnih izdelkih sega strašljivo število mladih, in to kar dva odstotka 11-letnikov, 10 odstotkov 15-letnikov, 22-odstotkov 17-letnikov in 16 odstotkov mladih do 24. leta.

Zaradi arom so tobačni izdelki privlačnejši predvsem za mlade. FOTO: Makcoud/Getty Images

3000 ljudi na leto umre zaradi bolezni, povezanih s kajenjem.

Slovo kadilnic

Na svetovni ravni okoli 37 milijonov otrok, starih od 13 do 15 let, uporablja tobačne izdelke, v številnih državah pa je uporaba elektronskih cigaret med mladostniki večja kot med odraslimi, kažejo podatki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO). Ob jutrišnjem svetovnem dnevu brez tobaka, ki letos nosi naslov Otroci in mladostniki v primežu tobačne industrije, se bo stroka osredotočila na ozaveščanje o negativnih učinkih uporabe tobaka predvsem med mladostniki, ki veliko raje segajo po elektronskih cigaretah in ogrevanih tobačnih izdelkih.

Po dolgih letih so naši zakonodajalci znova ukrepali tudi na tem področju, in sicer so sprejeli pomembno direktivo Evropske unije in prepovedali uporabo različnih arom v tobačnih izdelkih. Arome namreč dajejo lažni vtis neškodljivosti, zaradi njih so tobačni izdelki privlačnejši predvsem za mlade, ocenjuje stroka. Po noveli zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov je prepovedana prodaja ogrevanih tobačnih izdelkov z značilno aromo, od 24. aprila 2025 pa bo prepovedana prodaja elektronskih cigaret z aromami, z izjemo tobačne. Konec leta 2025 novela ukinja tudi kadilnice v zaprtih javnih in delovnih prostorih, zaradi katerih je Slovenija po oceni SZO uvrščena med države z nepopolno zaščito prebivalcev pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu.

Arome dajejo lažni vtis neškodljivosti.

Zakon je sicer sredi marca 2017 uvedel strožje ukrepe pri uporabi tobaka, uvedel licence oziroma dovoljenja za prodajo tobačnih in povezanih izdelkov in prepovedal oglaševanje tobačnih in povezanih izdelkov. Poleg tega je uvedel tudi enotno embalažo za cigarete in tobak za zvijanje. Že od leta 2017 je prepovedana prodaja cigaret in tobaka za zvijanje z aromo ali z dodatki, kot so vitamini, kofein, tavrin ...

V Sloveniji vsak dan zaradi bolezni, ki jih pripisujemo kajenju, umre deset ljudi – več kot 3000 na leto.